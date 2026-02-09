El Taller de La Resolana | IMPERDIBLE: Giuseppe Gamba se roba el show con improvisación y carcajadas junto a Tlaloc, Ariadne y Osva

Giuseppe Gamba fue el invitado especial de Tlaloc, Ariadne y Osva, donde rápidamente se convirtió en el centro de risas y momentos virales al arrancar con el divertido juego “Basta de la Muerte”, para después platicar sobre su trayectoria en televisión y series, cerrando con una dinámica de improvisación que dejó claro el talento y la química explosiva entre todos, provocando un episodio lleno de humor y energía que promete ser de los más comentados.