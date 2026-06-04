¿Por qué Majo Aguiar no cantará en el disco homenaje a Antonio Aguilar? Esto reveló Pepe Aguilar

Creció entre reflectores y aprendió a enfrentar la exposición pública desde muy joven y, ahora que sus hijos acaparan la atención, ¿qué consejos les da Pepe Aguilar para sobrellevar la fama? Además de enviarle un mensaje a sus hijos y a todos los mexicanos, el cantante de música regional mexicana compartió detalles del disco homenaje dedicado a Antonio Aguilar. ¿Majo Aguilar participará en el álbum histórico? Esto contó Pepe Aguilar.