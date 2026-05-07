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El Taller de La Resolana | ARMY Fan Base México revela sus locuras por BTS

La pasión ARMY en México llegó al programa más intenso del momento.

Tlalo, Osva y Ariadne recibieron a representantes de BTS México Fan Base, una de las comunidades ARMY más grandes del país. Durante la charla hablaron del impacto global de BTS, participaron en dinámicas sobre la agrupación y confesaron las experiencias más intensas que han vivido como fans. Además, destacaron el crecimiento de su página, que ya suma casi 200 mil seguidores.

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