Al Extremo lleva la emoción del Mundial 2026 con el ambiente, los pronósticos y la pasión por la Selección Nacional

Al Extremo mostró cada instante de la previa del partido entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde las dinámicas de Los Destrampados en el Ángel de la Independencia y la fiesta de los aficionados en las calles y el estadio, hasta la salida del convoy de la Selección Mexicana, el pronóstico de Mausito y la inspiradora historia de Guillermo “Memo” Ochoa, el programa retrató la pasión que une a millones de mexicanos.