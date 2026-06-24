¿Ningún hombre vale más que una hermana? Alma está preocupada por sus hijas
Las hijas de Alma se enemistaron luego de que una se embarazó del novio de la otra, pero Alma no se quiere llevar a Daiana a su casa para aminorar conflictos.
Alma, la mamá de Diana y Valeria, sabe que Diana se equivocó, pero no quiere que Valeria la eche a la calle. Además, Alma asegura que Diana sí tiene futuro y no está dispuesta a permitir que deje la carrera porque ningún hombre vale más que una hermana. ¿Por qué Alma no se la quiere llevar a su casa para cuidarla y mantenerla?