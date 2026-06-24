¿Ningún hombre vale más que una hermana? Alma está preocupada por sus hijas

Alma, la mamá de Diana y Valeria, sabe que Diana se equivocó, pero no quiere que Valeria la eche a la calle. Además, Alma asegura que Diana sí tiene futuro y no está dispuesta a permitir que deje la carrera porque ningún hombre vale más que una hermana. ¿Por qué Alma no se la quiere llevar a su casa para cuidarla y mantenerla?