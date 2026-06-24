¿Qué pasó con María de MasterChef 24/7? Sigue su aparición en El Otro Lado de los Realities donde habló sobre el motivo de su salida

En esta edición de El Otro Lado de los Realities estuvimos junto a María, la participante que salió el domingo pasado de MasterChef 24/7 de manera imprevista, por lo que habló con nosotros sobre lo que fue su experiencia y su adiós de la competición aclarando muchas cosas. Entre lo que fue el cómo llegó, su experiencia dentro y sus últimos días.