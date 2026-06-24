¿Qué pasó con María de MasterChef 24/7? Sigue su aparición en El Otro Lado de los Realities donde habló sobre el motivo de su salida
Sigue este capítulo de El Otro Lado de los Realities donde hablamos con María, la exparticipante de MasterChef 24/7.
En esta edición de El Otro Lado de los Realities estuvimos junto a María, la participante que salió el domingo pasado de MasterChef 24/7 de manera imprevista, por lo que habló con nosotros sobre lo que fue su experiencia y su adiós de la competición aclarando muchas cosas. Entre lo que fue el cómo llegó, su experiencia dentro y sus últimos días.