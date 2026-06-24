¡Se sentía invisible! Diana se metió con su cuñado y espera un hijo suyo
Diana llegó a casa de su hermana Valeria para estudiar y terminó metiéndose con su cuñado; ahora se preocupa porque su hermana la corrió de la casa.
Diana revela que David la hizo sentir importante cuando ella se sentía invisible y ahora su hermana Valeria quiere correrla de la casa sin importarle que está embarazada y que no tiene a dónde ir. Aunque Diana está consciente de que le falló a su hermana Valeria metiéndose con su novio, advierte: sigue siendo mi hermana.