¡Compró regalos a su sobrino sin saber que el papá era su novio! Valeria se siente traicionada y destruida

Valeria llevó a su hermana a su casa para que estudiara, no para que se metiera con David y le compró cosas para su bebé sin saber que el papá era su propio novio. Ahora Valeria se siente triste, lastimada y traicionada, pues no esperaba lo que le hizo su hermana, a quien siempre cuidó. ¿Valeria debería perdonar a su hermana?