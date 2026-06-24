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¡Compró regalos a su sobrino sin saber que el papá era su novio! Valeria se siente traicionada y destruida

¡Las hermanas son para siempre! Valeria se siente traicionada porque su hermana se metió con su novio, pero ¿debería perdonarla o alejarse de ellos?

Valeria llevó a su hermana a su casa para que estudiara, no para que se metiera con David y le compró cosas para su bebé sin saber que el papá era su propio novio. Ahora Valeria se siente triste, lastimada y traicionada, pues no esperaba lo que le hizo su hermana, a quien siempre cuidó. ¿Valeria debería perdonar a su hermana?

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