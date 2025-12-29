inklusion logo Sitio accesible
Invitados estrellas hablan de sus próximos proyectos en La Resolana con el Capi

En un encuentro lleno de anécdotas y risas, El Capi recibió a los invitados en La Resolana, donde compartieron sus planes personales y profesionales.

Paco De Miguel, Agustín Fernández, Carolina Díaz y Luis Curiel llegan a La Resolana con el Capi para hablar de su futuros proyectos, tanto en lo personal como en lo laboral, en este último tema el Capi aprovechó para preguntar si ¿alguno de ellos sería buen candidato para entrar a La Granja VIP?.

