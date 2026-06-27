“Ellos no cocinan": Carmen y Daniela apuntan contra los participantes de MasterChef 24/7 que no han evolucionado
La actitud de Antrax molestó a “Las Divas” y creen que va a necesitar de su ayuda cuando se dé cuenta de que sus amigos no son tan buenos en MasterChef 24/7.
El triunfo de Antrax por el Pin hizo que todos quisieran convertirse en sus aliados, incluyendo a “Las Divas”, quienes confiaban en que aplicaría las sanciones de otra manera. No obstante, al darse cuenta de que muy probablemente sí elija beneficiar a sus amigos, Carmen habló con Daniela y Julio sobre la posibilidad de que busque una alianza en el futuro cuando entienda que no se está juntando con los que mejor cocinan en MasterChef 24/7.