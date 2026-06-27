Antrax toma medidas extremas para salvar a sus amigas en MasterChef 24/7 y arma una hipnosis grupal (VIDEO)
Si bien él ya subió al balcón por las pruebas de salvación, Antrax quiere que sus amigas triunfen en la eliminación de MasterChef 24/7 y recurrió a un método muy peculiar.
La estrategia de “Las guapas del barrio” no salió como esperaban y luego de varias semanas en el balcón, Flor y Camila están en riesgo de eliminación de MasterChef 24/7, por lo que el domingo 28 de junio tendrán que defender su lugar si los votos no les favorecen a ninguna. Y además de que aprovechó el Pin para que tuvieran oportunidad de practicar, Antrax cree que les hace falta tener mentalidad de ganadoras y por eso les propuso hipnotizarlas para que se sientan más seguras en los retos.