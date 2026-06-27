Luis revela sus cartas secretas para salvarse de la eliminación en MasterChef 24/7, ¡lo va a dar todo! (VIDEO)

Ahora que Luis se ganó el récord del cocinero con más delantales negros en la temporada 2026 de MasterChef 24/7, comenzó a sentirse presionado por la posibilidad de ser eliminado. Sin embargo, por el momento no está dispuesto a rendirse, por lo que a pesar de que Antrax lo castigó dejándolo fuera de las prácticas sabatinas, se sentó con Diego y Julio para estudiar y hasta les contó que tiene varias recetas que usará como una carta secreta para conquistar a los jueces.