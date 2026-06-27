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“No necesitamos practicar": Claudia se burla de Antrax tras escogerla para un sabotaje en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de que Claudia le agradeció a Antrax por excluirla de la Dark Kitchen, se reunió con sus amigos y sí hizo comentarios irónicos por estas decisiones.

El caos por las sanciones que tiene Antrax por el Pin ya están desatándose en MasterChef 24/7. Esto porque el cocinero dejó que llegara el fin de semana para imponer castigos, empezando por Claudia y Luis, a los que les negó la posibilidad de practicar en la Dark Kitchen. Y como era de esperarse, este movimiento no pasó inadvertido y Claudia se burló de la situación mencionando que solamente los escogió porque sabe que no necesitan tanta práctica porque son muy buenos.

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