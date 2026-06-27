“Es maravilloso": Nora está fascinada con su experiencia en MasterChef 24/7 y quiere salvarse de la eliminación

Casi una semana después de su inesperada llegada a MasterChef 24/7, Nora sigue sin creerse todo lo que está viviendo en la cocina más famosa de México. Es por esto que quedó impresionada con las prácticas sabatinas, pues se dio cuenta de todos los ingredientes y herramientas que ahora tiene a su disposición para hacer deliciosas recetas y que no piensa desaprovechar, pues ya está practicando para el domingo de eliminación con su primer delantal negro.