La Resolana | El Capi Pérez no perdona y hace que sus 4 invitados de lujo jueguen la dinámica de: "Ínflame los Globos de la Muerte”

El Capi Pérez tuvo una de las ya famosas dinámicas de La Resolana llamada: "Ínflame los Globos de la Muerte”, donde sus invitados de lujo pudieron llevar a cabo este divertido juego, pero vestidos de payasos, revisa cómo les fue aquí.

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