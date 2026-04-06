uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | El Capi Pérez no perdona y hace que sus 4 invitados de lujo jueguen la dinámica de: "Ínflame los Globos de la Muerte”

El Capi Pérez no perdona y llevó a cabo su famosa dinámica de: "Ínflame los Globos de la Muerte”, con estos invitados de lujo en La Resolana

El Capi Pérez tuvo una de las ya famosas dinámicas de La Resolana llamada: "Ínflame los Globos de la Muerte”, donde sus invitados de lujo pudieron llevar a cabo este divertido juego, pero vestidos de payasos, revisa cómo les fue aquí.

Te puede interesar: La Resolana | El Capi Pérez y la familia de los luchadores Tinieblas jugarán junto con Jimena Sánchez la famosa dinámica de: “Jalones enjabonados de la muerte”

Tags relacionados
La Resolana

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo