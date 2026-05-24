La Resolana | El Capi Pérez pone a competir a sus invitados Jimmy Álvares, Vaitare Mateos, Otoniel Martínez y Warrior
Los invitados de esta noche no solo llegaron a La Resonala para contar de sus proyectos laborales, sino también para divertirse con los retos alocados de El Capi Peréz.
Esta noche El Capi Peréz tuvo como invitados a Jimmy Álvares, Vaitare Mateos, Otoniel Martínez y Warrior y muy al estilo “Pongámoslo a prueba” estuvieron participando en varias dinamicas donde pusieron a prueba sus habilidades para ser ganador en los difereentes retos.