La Resolana | El Capi Pérez y la familia de los luchadores Tinieblas jugarán junto con Jimena Sánchez la famosa dinámica de: “Jalones enjabonados de la muerte”

Jimena Sánchez y la familia más emblemática de la Lucha Libre Mexicana estuvieron hoy domingo 29 de marzo de 2026 en el programa de La Resolana con el Capi Pérez, descubre todas las actividades que hicieron y todas las risas que nos regalaron.

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