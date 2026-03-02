La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy domingo 1 de marzo de 2026 totalmente en vivo
El programa de La Resolana tuvo como invitados a 4 celebridades quienes no se escaparon de los juegos del Capi Pérez, no te pierdas todo lo que pasó hoy
El programa de La Resolana de hoy domingo 1 de marzo de 2026 tuvo como invitados a grandes celebridades del mundo artístico y nuestro querido conductor, el Capi Pérez los puso a jugar en varias actividades que nos dejaron momentos agradables de risa y diversión.
