La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy domingo 1 de marzo de 2026 totalmente en vivo

El programa de La Resolana de hoy domingo 1 de marzo de 2026 tuvo como invitados a grandes celebridades del mundo artístico y nuestro querido conductor, el Capi Pérez los puso a jugar en varias actividades que nos dejaron momentos agradables de risa y diversión.

Te puede interesar: La Resolana | El Capi Pérez tuvo a los conductores de Ventaneando, descubre quiénes fueron los participantes de Exatlón México que fueron imitados y muchas cosas más en el programa de hoy