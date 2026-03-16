La Resolana | El Capi Pérez tuvo a los actores de La Oficina y los puso a jugar: “Qué Talento de la Muerte”

El programa de la Resolana de hoy domingo 15 de marzo de 2026 tuvo a 4 invitados de lujo, hablamos de los actores de La Oficina, quienes no se salvaron de las actividades que los puso a hacer el Capi Pérez, descubre todos los momentos de risa y diversión que nos dejaron.

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