La Resolana | El Capi Pérez pone a jugar a Ricardo Casares, Pamela Cortes y a Horacio Villalobos en el famoso reto de: “Competencia de imitaciones de sonidos de películas de la muerte”

El Capi Pérez pudo disfrutar de la compañía de 3 invitados de lujo, Ricardo Casares, Pamela Cortes y Horacio Villalobos, quienes no se salvaron de jugar de todo en el programa de La Resolana de hoy domingo 8 de marzo de 2026, descubre cómo fueron las risas en el famoso reto de: “Competencia de imitaciones de sonidos de películas de la muerte”.

