La Resolana | El Capi Pérez tuvo invitados de lujo para jugar el famoso Beer Pong Gigante de la Muerte, donde hubo retos, diversión y sobre todo, muchas risas

En el programa de La Resolana de hoy 8 de febrero de 2026, el Capi Pérez trajo a 4 invitados de lujo, Marvin y Herly RC Roberto Ruiz y Christian Lara quienes jugaron el famoso Beer Pong Gigante de la Muerte; descubre los momentos llenos de risa y diversión que nos regalaron estos personajes.