La Resolana | El Capi Pérez tuvo invitados de lujos para decirse de todo en su famosa dinámica de: “Insultos de Niños Infantiles dichos por Adultos de la Muerte”

Hoy domingo 29 de marzo, el programa de La Resolana tuvo como invitados a 3 grandes personajes, Jimena Sánchez y 3 íconos de la Lucha Libre, descubre de quiénes se tratan y cómo fue que el Capi Pérez los puso a jugar varias famosas dinámicas.

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