La Resolana | El Capi Pérez, el Tío Robert y el Cojo Feliz juegan la dinámica de: “Duelo de chistes calificados por la IA”

El Cojo Feliz y el Tío Robert dan sus mejores chistes que serán calificados por la Inteligencia Artificial hoy domingo 22 de marzo de 2026 en el programa de La Resolana con el Capi Pérez.

Te puede interesar: La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, hizo las mejores parodias de Exatlón México y mucho más hoy domingo 15 de marzo de 2026