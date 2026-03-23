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La Resolana | El Capi Pérez, el Tío Robert y el Cojo Feliz juegan la dinámica de: “Duelo de chistes calificados por la IA”

El Tío Robert, e, Cojo Feliz y el Capi Pérez dirán sus mejores chistes, los cuales serán calificados por la Inteligencia Artificial en La Resolana

El Cojo Feliz y el Tío Robert dan sus mejores chistes que serán calificados por la Inteligencia Artificial hoy domingo 22 de marzo de 2026 en el programa de La Resolana con el Capi Pérez.

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