Cyntia y Alejandra se enfrentan en programa en vivo, ¡la rivalidad sigue!

Uno de los conflictos más fuertes en Survivor México, fue sin duda el de Cyntia con Alejandra. ¿Fue real o actuada? ¡Te contamos!

Una de las rivalidades más emblemáticas en Survivor México, fue sin duda la de Cyntia y Alejandra, ¡siempre dieron de qué hablar! Pensábamos que al terminar la temporada, acabaría el odio ¡pero no! Siguen llevándose bastante mal, incluso se enfrentaron en Venga La Alegría en vivo. Te contamos...

Cyntia y Alejandra de Survivor, se enfrentan en programa EN VIVO.

Esta temporada de Survivor México, dio mucho de qué hablar, había muy buen nivel y muchísima polémica, ¿quiénes fueron las participantes que más se pelearon? ¡Cyntia y Alejandra!

Durante los meses que duró el programa, siempre se peleaban, había dimes y diretes, ¡solo faltó que se agarraran a golpes! Y es que no tenían nada en común, no compartían valores, visión, ni formas de pensar. Cyntia sufrió mucho varias semanas debido a Alejandra, quien hizo estrategias en su contra para poder eliminarla, ¡pero nunca lo logró! Cyntia llegó a la final, y aunque no ganó, para muchos, ella es la reina sin corona.

Al terminar la temporada, pensábamos que las cosas entre ellas estarían mejor, que la rivalidad terminaría, e incluso que podrían ser amigas como un día lo dijo Cyntia, ¡pero no fue así! Varios integrantes de Survivor fueron invitados a Venga La Alegría, en donde se tocaron algunas polémicas y la finalista no se quedó con la boca callada. Cuando el “Capi” Pérez le preguntó su opinión sobre su rivalidad con Alejandra, la también finalista de MasterChef, dijo: “La verdad no te das cuenta hasta que sales y empiezas a ver las entrevistas. Por supuesto que todo era real, no hubo personajes porque no puedes ser personaje por cinco meses. Nada más hace falta verte a los ojos para darte cuenta de que eres una persona mala”, le dijo Cyntia a Alejandra.

Además, le confirmó que no la quería en su vida, y que si en algún momento dudó, y pensó dejar todo atrás y darse una oportunidad de conocerla, ¡ya no! Pues piensa que es falsa, que no dice las cosas de frente y que solo habla mal en entrevistas o a sus espaldas, aseguró que Alejandra nunca tuvo un personaje, que así es ella en realidad...

Mientras que Alejandra le dijo que tenía todo su respeto, que en verdad la consideraba la “mujer maravilla”, que sí era un personaje el que tenía dentro, ya que la verdadera Ale no es así realmente.

¿Será que se queda pronto en el pasado todo este tema y después las veamos haciendo las pases? +

