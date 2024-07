¿Sofia Vergara mintió? Joe Manganiello desmiente la razón del divorcio

El divorcio de Sofia Vergara y Joe Manganiello se dio en julio del 2023 , impactando a muchos, ya que su relación era un referente de parejas sólidas y que más han durado en Hollywood. La razón de su divorcio se dio a conocer porque Sofia había confesado que se debió a su negativa de tener hijos, pero esto fue desmentido recientemente por el actor Manganiello.

Sofía Vergara habló sobre la polémica entrevista que tuvo en España [VIDEO] Estuvimos desde Colombia en la presentación de la nueva serie de Sofía Vergara, quien nos habló de la polémica entrevista que tuvo hace unos días en España.

¿Qué fue lo que Sofia Vergara dijo sobre el divorcio?

Sofia durante una entrevista contó que su divorcio con Joe había sido porque ella ya no quería tener hijos y él todavía tenía esa idea debido a la diferencia de edad entre ellos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, reveló la estrella colombiana.

Vergara, quien es madre de Manolo González Vergara de 32 años, agregó que a sus 52 años está “lista para ser abuela”, pero no se cierra a encontrar el amor que tenga sus propios hijos.

Joe Manganiello revela la verdadera razón de su divorcio con Sofia Vergara

Por su parte, el actor de 47 años reveló en entrevista para una revista de renombre en Estados Unidos la verdadera razón por la que decidieron separarse él y la actriz colombiana, desmintiendo que haya sido por querer tener hijos. Ya que anteriormente si lo habían intentado, pero esto fue a principios de su relación.

“Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba”.

Añadió que, efectivamente él quería tener hijos, pero la separación se dio por una razón tan simple como que “dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”, haciendo que la relación terminara.

Sofia Vergara y Joe Manganiello ya tienen nuevas parejas

Ambos actores han seguido adelante con sus vidas personales, se han dado la oportunidad de conocer y volverse a enamorar. Sofía, ha sido vista en compañía del cirujano ortopédico Justin Saliman, sin embargo, no ha confirmado su noviazgo, mientras que Manganiello inició una relación con Caitlin O’Connor.