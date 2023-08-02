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FOTOS | Sofía Vergara sale de la vida de su esposo, ¡pero ella se queda!

Sofía Vergara y su aún esposo, Joe Manganiello anunciaron su separación a mediados de julio, pero ahora se informó que él no se quedará solo del todo. ¡Descúbrelo!

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Joe Manganiello
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