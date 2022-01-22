La Voz Kids 2022: María León llega para conquistar a los más pequeños.

Está todo listo para que arranque La Voz Kids 2022, en donde el talento y la experiencia de María León evaluarán el talento musical de los niños en nuestro reality, como una de nuestras coaches.

La exintegrante de Playa Limbo se encuentra lista para llegar a la competencia y elegir a las voces que pudieran ser dignas candidatas a convertirse en la próxima estrella de la música de México y el mundo.

María León se sumará como coach junto a Joss Favela, Mau y Ricky y Paty Cantú, otros tres astros musicales que no dudarán ni un segundo en transmitir todos sus conocimientos y experiencias a los pequeños artistas.

La Voz Kids 2022 será conducida por Eddy Vilard en esta nueva temporada, con quien viviremos todas y cada una de las historias detrás de las voces más talentosas de los niños y adolescentes de México. ¡No te pierdas La Voz Kids 2022 por Azteca UNO próximamente!

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Ella es María León, coach de La Voz Kids

María León es cantante, compositora, actriz y bailarina, sin duda una de las personalidades más multifacéticas del medio artístico en América Latina.

Tras 11 años de experiencia en Playa Limbo, la agrupación pop que conquistó al continente, compartió escenario con figuras emblemáticas de la música como Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Los Ángeles Azules, Mijares, Franco de Vita, Gloria Trevi y muchos más.

El teatro musical es otra de las pasiones de su vida, pues en 2014 debutó en 'Hoy no me puedo levantar' y en 2019 protagonizó 'Chicago'.

Desde luego, no se puede olvidar su faceta como solista, ya que en este 2022 iniciará su gira 'Alquimia Tour' para dar un nuevo empuje a su carrera.

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