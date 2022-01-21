Esta es la canción más exitosa del momento en el regional mexicano.

La canción 'Tranquilito' de Gerardo Ortiz ha cautivado en nuestro país, pues es la más exitosa del momento en el regional mexicano, incluso ya es Disco de Platino en México.

El famoso sencillo se estrenó en 2021 y forma parte del álbum con el que el cantante festeja 10 años de carrera. El tema ya cuenta con más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y 48 millones de reproducciones en Spotify.

“Bien agradecido con ustedes por seguirle brindando su apoyo a este tema”, escribió Gerardo Ortiz en una publicación en redes sociales donde agradece a sus fans por su primer década de carrera continua.

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La versión de 'Tranquilito' con Alemán

Gerardo Ortiz es uno de los máximos representantes de la música mexicana, así que se atreve a fusionar su estilo con el de otros exponentes, incluso de otros géneros.

El exponente de regional mexicano y Alemán presentaron la versión remix que según su disquera dijo a través de un comunicado que “resalta una profunda versatilidad creativa de su exitoso corrido titulado 'Tranquilito'".

El sencillo destacó en el primer lugar de las listados radiales más importantes en Estados Unidos y México, como fue en el caso de Regional Mexican Airplay de la revista Billboard y en la actualidad lleva dos semanas consecutivas en número uno en el chart popular de monitorLATINO en México.

'Tranquilito' es una impactante fusión del género Regional Mexicano y rap, el tema ya tiene un videoclip oficial que fue grabado en el estado de México, bajo la productora Homegrown Mafia.

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