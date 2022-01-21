La Voz Kids 2022: Mau y Ricky regresan con sed de triunfo.

Una nueva temporada de La Voz Kids está por llegar en este 2022, donde las voces más talentosas del país lucharán por un lugar dentro del reality show más querido de México.

Millones de televidentes serán testigos del talento de los más pequeñitos, quienes llegan para imprimir alegría, dulzura y muchas melodías a la competencia.

El panel de coaches también se renueva en esta temporada, ya que veremos la fuerza y liderazgo de María León en La Voz Kids 2021.

Paty Cantú no se queda atrás, pues una silla será tomada por esta exitosa compositora y cantante de temas como Goma de mascar, Natural y Mariposas.

Joss Favela también se une a las filas de La Voz Kids 2022 para guiar a su equipo a la Gran Final de nuestro reality show. El cantante compartió su entusiasmo con el siguiente mensaje en Instagram.

“Ya no me cabía en el pecho la noticia y por fin se las puedo dar a conocer: ¡voy a ser uno de los coaches de la Voz Kids! Estoy muy agradecido con toda la gente que apoya mi música y mis canciones. Nos vemos en la tele”, escribió en sus redes sociales.

Te puede interesar: La Voz Kids 2022: Ellos son los coaches para esta esperada edición.

Mau y Ricky van por todo en La Voz Kids 2022

El dueto más poderoso del momento regresa para conquistar el corazón de México una vez más.

En el 2021, Mau y Ricky se unieron a las filas de La Voz Kids junto a los talentosos Camilo, Belinda y María José.

En aquella edición, Belinda salió victoriosa de la mano de Randy Ortiz y su talento en la música regional mexicana.

Mau y Ricky regresan con sed de triunfo en este 2022, pues quieren convertirse en los máximos ganadores y vencer a María León, Paty Cantú y Joss Favela.

Por si fuera poco, Mau y Rick acumulan grandes éxitos como Desconocidos, La Boca, Mi Mala, Fresh y Cachito junto a Danna Paola.

Su carrera ha ido en ascenso en los últimos años, recibiendo nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Canción de Año.

Han escrito canciones que se convirtieron en grandes éxitos para artistas como Chayanne, Becky G, Prince Royce, Thalía, Ricky Martín y John Legend.

Acumulan millones de seguidores en las redes sociales, así como Discos de Oro y Platino. Mau y Rick se unen a La Voz Kids 2022 captando la atención internacional con su talento como compositores en el género urbano.

También te puede interesar: La Voz Kids: Randy Ortiz, del equipo Belinda, gana el reality show.