La Voz Kids: ¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada con Belinda, Camilo, María José y Mau & Ricky?

Uno de los mejores realities de talento musical infantil más querido por todo México se encuentra de regreso. La Voz Kids tiene una nueva temporada, esta vez con la participación de grandes coaches como María José, Camilo, Mau y Ricky y Belinda, quienes serán los encargados de buscar al mejor talento de nuestro país.

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En esta nueva emisión los pequeños de entre 5 y 14 años adicionarán para ganarse un sitio en alguno de los equipos de nuestros famosos. Muchos seguidores cuentan las horas para ver el concurso, pues pueden ver a grandes talentos desarrollarse hasta alcanzar el éxito.

Te revelamos todos los detalles de La Voz Kids

La nueva temporada de La Voz Kids se transmitirá por Azteca UNO este lunes 22 de marzo a partir de las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México y hora centro del país.

Así que ya lo sabes, no te pierdas este tan esperado estreno, donde varios pequeños demostrarán su gran talento para enamorar a nuestros queridos María José, Camilo, Mau y Ricky y Belinda.

Te recordamos que la señal de Azteca UNO se puede sintonizar por medio de diferentes plataformas de televisión, además de nuestra página oficial.

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Total Play en el 001 y 113

Izzi está en el 101 y 701

Sky en el 101 y 1101

Dish en el 101 y 601

Megacable en el canal 101

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