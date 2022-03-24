La Voz Kids: Esta es la fecha en la que inicia el reality show.

La pantalla de Azteca UNO mantiene el compromiso de tener la mejor programación para sus millones de televidentes, por lo que ahora llega la nueva temporada de La Voz Kids.

La nueva edición de La Voz Kids tendrá grandes sorpresas entre las que destaca un nuevo escenario que va a dejar sorprendidos a todos por su gran atractivo visual.

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¿Cuándo inicia la nueva temporada de La Voz Kids?

Será el próximo 25 de abril en punto de las 19:30 horas cuando arranque la nueva temporada de La Voz Kids, que contará con cuatro grandes coaches.

¿Quiénes son los coaches de La Voz Kids?

En lo que respecta al talento que va a estar en las sillas de los coaches, estas estarán ocupadas por cinco grandes famosos que han tenido una gran trayectoria en la música: Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau y Ricky.

El talento de las voces más jóvenes del país, junto con un escenario renovado y el talento de los coaches, son la combinación perfecta para que la nueva temporada de La Voz Kids sea un gran éxito.

En la conducción estará a cargo del talentoso y carismático Eddy Vilard, quien se ha consolidado como uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

Joss Favela

Es uno de los compositores más talentosos de los últimos años dentro del regional mexicano, siendo reconocido como el mejor de la última década. Lo que lo ha llevado a ser nominado a Premios Grammy y Latin Grammy.

Paty Cantú

Es una compositora que ha sorprendido con su talento y que desde 2018 es parte del consejo de los Latin Grammy. Su talento la ha llevado a tener colaboraciones con distintos artistas entre ellos: Juan Gabriel, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli y Luis Fonsi.

María León

Es una de las personalidades más multifacéticas del mundo del espectáculo con una carrera de 14 años de trayectoria, su camino en la música la empezó siendo la vocalista de Playa Limbo y ahora como solista. Recientemente hizo colaboraciones con Yuri y Edwin Luna.

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Mau & Ricky

Es el dueto más famoso de la música urbana en la actualidad, su talento los ha llevado a ganar tres nominaciones a los Latin Grammy. Además sus composiciones se han hecho famosas en las voces de famosos como: Chayanne, Becky G, Prince Royce, Thalía y Ricky Martin.