La Voz: Los mejores memes que dejó la gran final.

Luego de muchos meses en donde todos los participantes entregaron todo para poder llegar al día más importante de sus carreras dentro de la música, la gran final de La Voz se celebró este lunes.

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Este día vamos a tener la oportunidad de conocer a la nueva gran estrella de la música; sin embargo, los cuatro finalistas ya están cumpliendo parte de su gran sueño de ser cantantes y de tener la oportunidad de estar en el escenario junto a personalidades que admiran y que los han acompañado desde el principio.

Los momentos más esperados en la final de La Voz.

Tras darse a conocer a los grandes finalistas de La Voz, todos tuvieron la oportunidad de estar en el escenario cantando junto a sus coaches, David Bisbal, Yuridia, Joss Favela y las hermanas Ha-Ash.

Todo esto ha causado muchos memes en las redes sociales, pues los fans del programa no pudieron contener su increíble sentido del humor para poder expresar su opinión sobre la participación de cada finalista con su artista.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que como es una tradición en la pantalla de Azteca UNO, para la final tuvimos grandes invitados, por lo que los fans estaban desesperados por ver la actuación de Kenia Os en el escenario de La Voz.

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Al mismo tiempo hubo miles de fans que no dudaron en mostrar su apoyo incondicional al equipo de su artista preferido, puesto los memes de apoyo para Yuridia, David Bisbal, Joss Favela y Ha-Ash estuvieron todo el tiempo presentes en cada uno de los programas.

Llegué siendo fan de Yuridia y ahora estaré contento si gana Yuridia, pero también si gana Ha-Ash, David Bisbal o Joss Favela porque ya soy fan de todos ellos. #LaVozGranFinal pic.twitter.com/ZbWL5U39Js — Don Sincero (@Patan_Principe) August 30, 2022

Que rechulo es David Bisbal 🥺🥵😬😬🫶✨



YURIDIA ES LA VOZ #LaVozGranFinal pic.twitter.com/0ZV236f3UT — #EquipoYuridia (@YuriRecuerdos) August 30, 2022

Nada más no gana Yuridia vamos a quemar TVAzteca JAJAJAJA #LaVozGranFinal pic.twitter.com/FSv3wiyuix — Enrique Alvarez (@_baenrique) August 30, 2022

Cantar con Yuridia debe ser un premio más grande que ganar La Voz, Fátima... #LaVozGranFinal pic.twitter.com/aD4wW5AaIv — Don Sincero (@Patan_Principe) August 30, 2022