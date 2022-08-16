La Voz: Los integrantes de las semifinales ya están completos.

La fecha más esperada por los participantes de La Voz cada día se acerca más, pues este lunes hemos conocido a los últimos integrantes del top tres de cada equipo, por lo que los semifinalistas de esta temporada ya se encuentran completos.

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Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y las hermanas Ha-Ash tuvieron la complicada decisión de dejar fuera de la competencia a tres integrantes de su equipo y solo se quedaron con la mejor voz que merece seguir en el escenario más importante de la música.

Sin embargo, no solo los participantes tuvieron la oportunidad de brillar en La Voz, pues por primera ocasión David Bisbal y Yuridia cantaron juntos sobre el escenario sorprendiendo a sus compañeros y a todos en el estudio.

Los últimos cuatro semifinalistas de La Voz.

La competencia llegó a su punto más alto este lunes cuando los participantes salieron a entregarlo todo en busca de los últimos tres lugares para poder estar la próxima semana en las semifinales de La Voz.

El equipo de Yuridia salió al escenario con el talento de Dania González, Víctor Bermant, Naomi Moreno y Jennifer Santos, quien finalmente se quedó con el último lugar del equipo.

Por su parte, Joss Favela tuvo que escoger a su semifinalista de entre las voces de Marisol Hernández, Daniela Treviño,

Adrián Cabrera y Sandra Guevara, quien se convirtió en la gran apuesta del productor para la siguiente ronda.

David Bisbal tuvo que elegir entre las voces de Elisa Torres, César Valderrama, Patricia Chávez y el ganador del enfrentamiento y semifinalista, José María Ortega.

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Mientras que las hermanas Ha-Ash, tuvieron que elegir entre Verónica de la Tejera, Jorge Mayorga, Stephanie Trejo y el ganador de su equipo Brandon Parra.

