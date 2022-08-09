La Voz: Se aprieta la competencia y solo queda un lugar.

Los momentos claves de la competencia dentro de La Voz han llegado, por lo que todos los participantes tienen que salir y dejar todo en el escenario que puede cambiar el rumbo de su vida y seguir luchando por sus sueños.

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Los coaches han tenido la complicada decisión de elegir solo a tres integrantes de sus equipos que van a pasar a la siguiente ronda, por lo que 9 participantes de cada equipo van a tener que regresar a su casa con las manos vacías.

Joss Favela, Yuridia, David Bisbal y las hermanas Ha-Ash tienen la encomienda de formar su top tres de la temporada, por lo que se han visto en aprietos para elegir a los mejores de camino a la final.

El top de los equipos de La Voz se sigue formando.

Los primeros en saltar al escenario fueron los integrantes del equipo de Joss Favela, quien tuvo que elegir entre las voces de Alfonsina Aguirre, Aeda Fernanda, Naomi Castelán y Johana Torres.

Al final, el compositor y productor se decidió por el talento de Aeda Fernanda.

El momento del equipo de Ha-Ash llegó, por lo que las hermanas tuvieron que elegir a su segundo semifinalista entre las voces de Joel Anaya, María Fernanda Medina, Rafhael Ruiz y la ganadora del enfrentamiento, Marcela López.

Los integrantes del equipo de David Bisbal lo hicieron sufrir mucho para poder tomar una decisión, ya que Anibal Fernández, Marielys Basulto, Muricio Villanueva y Gabriel García, quien finalmente fue el ganador del duelo y aseguró su lugar en la semifinal.

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Los últimos en subir al escenario de La Voz fueron los integrantes del equipo de Yuridia, quien tuvo que decidir entre Karlo Fuentes Gasca, Olga Thomas, Cynthia Sajaropulos y Isabela Rodríguez, quien ya tiene su lugar en la final.

