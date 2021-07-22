La Voz: ¿Qué participantes triunfaron en la segunda semana de knockouts?

Una noche llena de magia y talento inundó esta semana a La Voz, pues espectaculares voces se dieron cita en el escenario más famoso de todo México, donde nuestros queridos coaches eligieron a sus participantes favoritos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

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Por eso, en esta ocasión, te presentamos los integrantes de cada una de nuestras estrellas:

Jesús Navarro

Nuestro querido coach enfrentó un gran reto, pues tuvo una decisión difícil con tres participantes que lucieron fenomenales en el escenario. Tras dar sus respectivas críticas, Jesús Navarro se decidió por Arantza.

Sin dejar atrás a Ricardo Bonilla que enamoró a cada uno de los coaches. Siguió el turno de Jiry, y por último Daniela.

Esta situación hizo sudar a nuestro querido coach, pues se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de la competencia, pero finalmente eligió el talento de Ricardo Bonilla.

Además, el vocalista de Reik optó por quedarse con el talento de Annika.

Tras presentarse un knockout de Miguel Bosé, el vocalista de Reik robó la voz del talentoso Jesús. Posteriormente, presentó un espectacular duelo donde el talento de Lizzette continuó en su equipo, también se sumó el talentoso Jahaziel, Yosselin y Rosy Vargas a quien robo del team de La Josa.

Miguel Bosé

Para nuestro querido y muy talentoso Miguel Bosé, no fue nada sencillo tomar una decisión, aunque al final se fue con Kike Aristi.

Jiry, fue una de las participantes que se robó el experimentado coach Miguel Bosé.

Los protagonistas fueron Melina, Cons y Blu, poniendo en aprietos al experimentado Miguel Bosé, quien decidió avanzar con el talento de Blu.

Además, Miguel Bosé sumó a la voz de Jorge y el carisma y talento de Carmen, además de que robó a Enero.

Por otra parte, el cantante español se quedó con la voz y el talento de Shankara. Sumando también a Gloria.

Edith Márquez

Nuestra Edith Márquez, comenzó esta nueva etapa sumando a sus filas a la carismática Azucena del Toro.

Sin embargo, las cosas para la espectacular coach no han sido sencillas, pues apostó por el talento de Alejandro Zapata y así vencer a sus compañeros María José, Jesús Navarro y Miguel Bosé.

Edith Márquez continuó con la competencia el talento y dulzura de Sherlyn.

Un gran robo que realizó nuestra querida Edith, quien se llevó a Melina y la unió a su super team.

Además, la experimentada cantante presentó un knockout donde las armonías jugaron un papel muy importante. Y es que, tres poderosos duetos, se dieron cita siendo Soul FM el triunfador.

La voz de Ángel fue la elegida por la talentosa Edith, quien optó por continuar con su talento, además de Alejandra Quintero que sigue su camino bajo las enseñanzas de la gran mujer.

El dueto de Las Valencia fue seleccionado para continuar en la competencia.

María José

La Josa enfrentó una difícil decisión, pues arrancó con un duelo de 3 concursantes. Sin embargo, Aby Espinosa fue la elegida para avanzar a la siguiente etapa.

Para nuestra inigualable María José, fue muy complicado tomar una decisión pues los tríos se enfrentaron, eligiendo a los integrantes de LHEO para avanzar a la siguiente ronda

Además, optó por la voz de Alan, confesando que todo fue parte de una estrategia. También, Ana Red continuará en la siguiente ronda de nuestro reality show.

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También, Lalo Fierros triunfó continuando en la competencia, Ale Soto cerró la noche con broche de oro quedándose con su espectacular coach.

