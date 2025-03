Lady Gaga rompe el silencio sobre su padecimiento de psicosis

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga , sorprendió a sus fans al ‘abrir su corazón’ y revelar uno de sus momentos más difíciles de su vida profesional y personal. De acuerdo con lo revelado por la cantante estadounidense, sufrió un fuerte episodio de psicosis que la llevaron a caer en un profundo aislamiento.

¿Qué es la psicosis?

Pero antes de compartirte lo que dijo exactamente la intérprete de “Bloody May”, “Bad Romance”, “Poker Face” y “Monster”, es importante mencionar que, de acuerdo con National Institute of Mental Health de los Estados Unidos, la psicosis es un conjunto de síntomas que afectan la mente y que hacen que se pierda cierto contacto con la realidad.

Durante un episodio de esta afectación, se pueden alterar los pensamientos y las percepciones de una persona, por lo que aquellos que lo experimentan, pueden tener dificultad para reconocer lo que es y lo que no es real.

¿Lady Gaga padeció psicosis?

Ahora bien, durante su participación en el podcast “The Interview” del The New York Times, Lady Gaga compartió que hace algunos años atrás, experimentó un episodios de psicosis . De acuerdo con la también actriz, perdió el contacto con la realidad: “Hace cinco años tuve psicosis. Perdí el contacto profundo con la realidad durante un tiempo. Me alejó de la vida de una manera importante y después de muchos años de trabajo duro recuperé mi estado original”, contó.

En este sentido, también explicó cómo ha manejado el tema de su salud mental y confesó que llegó a sentir vergüenza al contar al mundo su padecimiento: “Es algo de lo que cada vez me era más difícil hablar, odio sentirme definida por ello, sentí que era algo de lo que me avergonzaba, pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así”, aseguró.