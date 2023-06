¿Quién es y por qué se hizo viral en redes Lady Tepito?

Las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, chuscas y otras lamentables, tal es el caso de ‘Lady Tepito’, presunta trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que amedrentó a familiares y amigos de Lesly Martínez, joven víctima de feminicidio, mientras se manifestaban a las afueras de la dependencia.

¿Por qué se hizo viral ‘Lady Tepito’?

Se viralizó en redes sociales el video de una mujer vestida de negro que amedrentó a los manifestantes que se encontraban a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ubicada en la colonia Doctores, quien fue nombrada como ‘Lady Tepito’.

Mientras los familiares y amigos de Lesly Mártinez, víctima de feminicidio, exigían justicia, la mujer que aparentemente trabaja en la FGJCDMX explotó contra los manifestantes y dijo con un lenguaje bastante florido: “Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir (…) yo también soy mujer y no hago esas mam…”.

Pero no solo eso, ya que además de demeritar el feminicidio de la joven, la mujer amenazó con lenguaje ofensivo a los presentes y aseguró que trabajaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Órale nomás no se me quede viendo muy ver… porque no sabe ni qué pe… conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chi… ni la ver… van a aguantar”, aseveró la mujer que sostenía un gas pimienta en su mano.

Posteriormente llamó a alguien a quien llamó “Lic” y le pidió que se apresurara. Finalmente simuló contestar una llamada en la que pidió que le llevaran a “tres de sus tías porque se le estaban poniendo bien ver…”.

¿Quién es ‘Lady Tepito’? Después de lo sucedido, la FGJCDMX realizó una búsqueda en su base de datos para dar con ‘Lady Tepito’, quien presuntamente laboraba ahí; sin embargo, no encontró registro alguno.

“Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscalíaCDMX”, publicó. “Por el contrario, se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria”, agregó. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y también que quiso decir la FGJCDMX con “usuaria”.

Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 9, 2023

Finalmente, se dio a conocer que la mujer se llama Daniela y trabajaba como guardia de seguridad privada, pero presuntamente fue despedida por conflictiva.