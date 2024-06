Larisa Mendizábal da detalles de la infidelidad de Augsuto Bravo y Adianez Hernández

El foro de Ventaneando se vistió de gala este jueves 27 de junio con la presencia de Larisa Mendizábal, quien nos contó sobre los nuevos capítulos que grabó para “Lo que Callamos las Mujeres”, pero sobre todo de la infidelidad de la que fue víctima.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo que Larisa Mendizábal grabó para “Los que Callamos las Mujeres”?

“Estoy feliz de venirles a platicar de estos nuevos capítulos de “Lo que Callamos las Mujeres” que la verdad están padrísimos, no es por nada, llevó más de 20 años haciendo este programa... Es un formato super noble porque de pronto las problemáticas son atemporales, siguen repitiendo unos de hace de 10 años y siguen vigentes”, declaró Larisa Mendizábal.

¿Larisa Mendizábal llevaría su historia de infidelidad a la pantalla? [VIDEO] Larisa Mendizábal nos platica todos los detalles sobre los capítulos de la nueva temporada de Lo Que Callamos las Mujeres.

“En los nuevos capítulos la señora Elisa está tratando de acompañar, o sea, presentar la problemática y acompañar a las mujeres e informar”, agregó y declaró que mañana viernes saldrá el capítulo que grabó para esta nueva temporada.

Te puede interesar: Karla Díaz reveló uno de los momentos más preocupantes de su vida

“Está padrísimo, fíjate que cuando lo leí dije ‘wow, llevo tantos años y tantas historias contando’. Se trata de identidad de género que, finalmente, no es un tema nuevo pero no se hablaba tanto en la tele. Es un tema no nuevo pero que no tan fácil se hablaba, entonces mi capítulo va de que soy mamá de una niña que se identifica como niño y es toda la problemática a la que se enfrenta él, la familia, en la sociedad. Están padrísimos los nuevos capítulos”, agregó.

¿Contaría su historia en un capítulo de “Lo que callamos las mujeres”? Al ser cuestionada sobre lo que vivió recientemente, la infidelidad de la que ella y Rodrigo Cachero fueron víctimas sería contada en un capítulo de “Lo que Callamos las Mujeres”, Larisa Mendizábal señaló que “por ahí Cachero me dijo un día: ‘si escribo un libro de esto me lo regresan por inverosímil’. No he pensado que saliera un capítulo”.

“No he pensado que mi historia fuera en un capítulo, pero si sí, ya quisiera ser la mala, ¿no?, mínimo”, recalcó Larisa Mendizábal.

¿Cómo se conocieron Adianez Hernández y Augusto Bravo?

Sobre cómo se conocieron Adianez Hernández y Augusto Bravo, Larisa sentenció que “ya lo he dicho en otras entrevistas, eso creo que le agregó shock, sobre todo al principio. Ellos no se conocían, yo a ella la he visto tres veces en mi vida, sabía que era la esposa de Cachero porque es el papá de mi hijo, nos seguíamos en redes todos por decencia, creo”.

¿Cómo lidió su hijo con su separación?

“Le tocó a mi hijo estar en medio, por un lado, viendo a su papá mal, luego viendo a su mamá mal, pero al mismo tiempo él con su propio dolor. Recordemos que él vivió 11 años con mi ex, lo conoció de 12 años a Santi. Finalmente decía ‘má, también es mi papá’. Vivió con él muchísimo y lo quiere muchísimo”, sentenció.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar

Al preguntarle si su hijo sigue conviviendo con Augusto Bravo, Larisa Mendizábal dijo que “no, al principio sí llegaron como a mandarse un mensajito pero ahorita ya no”.

¿Cómo se siente Larisa Mendizábal?

“Yo me siento bien, la verdad es que acaba de cumplir un año de todo. Ya estuve (que me llevaba), ya pasé por todo... Fue un shock, estuve muchos meses sin entender nada, además se me juntó con unas cosas que yo estaba pasando”, añadió y declaró que no puede entender cómo sucedió todo.

“Justo cuando pasó, con todo el shock y el dolor algo tuve muy claro siempre, no me puedo quedar solo sentada y esperando a sanar porque efectivamente el tiempo va sanando, entonces dije: ‘quiero limpiarme bien la herida para que no cierre infectada, que no cierre con pus, para que no haya infecciones y rencores. Creo que lo estoy haciendo bien, hice todo lo que he podido este año”, sentenció.