Larisa Mendizábal vuelve a la televisión y habla sobre su vida amorosa tras su separación

Después de enfrentar un doloroso año lleno de desafíos personales y cambios inesperados, Larisa Mendizábal está de regreso en la pantalla chica con nuevos proyectos y un renovado enfoque en la vida. Su retorno a la televisión marca un cierre de capítulo y el inicio de una etapa en la que, como ella misma describe, ha transformado su dolor en aprendizaje y sabiduría.

¿Cómo ha sido el último año de Larisa Mendizábal?

Larisa reveló que el último año ha sido un proceso intenso de sanación y reflexión personal. Luego de su traumática separación de Augusto Bravo, quien actualmente está casado con Adianés Hernández, la actriz compartió cómo ha trabajado profundamente en sí misma: “Sí fue un año, como todos saben, complicado, doloroso por muchas cosas, pero finalmente… Hoy por hoy te puedo decir eso, que todo lo que he hecho he podido justo transformar ese dolor en sabiduría, en aprendizaje”, confesó.

En estese sentido, la actriz agradeció el apoyo emocional que encontró en Rodrigo Cachero, quien también atravesó una situación difícil, y reconoció el impacto positivo de la terapia en su proceso.

¿Larisa Mendizábal está dispuesta a abrirle las puertas al amor?

A pesar de los retos vividos, Larisa no ha cerrado las puertas al amor. Aunque su separación fue difícil, no ha perdido la fe en encontrar una relación significativa en el futuro: “Sigo creyendo en el amor y bueno, si llega, bienvenido, y si no, seguiré trabajando en mí y pues quien llegue que se encuentre una persona sanada, reconstruida y pues dar lo mejor de mí”, expresó Mendizábal, mostrando que su bienestar personal es ahora una prioridad.

Larisa Mendizábal regresó a la televisión con un proyecto especial

Su regreso a la televisión, donde se reencontrará con Rodrigo Cachero como director, tiene un valor muy especial. Larisa aseguró que se encuentra feliz y emocionada por esta nueva etapa: “Feliz, bueno, de este proyecto en este momento de mi vida y además qué mejor que con Cachero dirigiéndome, bueno, de la cerecita del pastel para terminar este año”.

