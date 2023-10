Larisa Mendizábal padece ataques de ansiedad tras infidelidad de su ex con Adianez Hernández

Mucho se ha hablado sobre la repentina separación de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, quienes decidieron ponerle fin a una relación de más de 10 años, esto debido a que la conductora le fue infiel al actor con Augusto Bravo, quien era pareja sentimental de Larisa Mendizábal.

¿Qué ha pasado con Adianez Hernández y Rodrigo Cachero? Después de que Adianez Hernández revelara públicamente que se enamoró de Augusto Bravo, la pareja ha continuado su romance y ya se han dejado ver en público, incluso se fueron de viaje a Nueva York hace unos días.

Así mismo, Rodrigo Cachero continua con su vida y hace poco sus compañeros de telenovela le organizaron una fiesta para celebrar su reciente divorcio, además de que se encuentra enfocado en su vida laboral.

¿Qué se sabe sobre Larisa Mendizábal?

Sin embargo, poco se ha hablado de Larisa Mendizábal, quien algún tiempo fue pareja de Rodrigo Cachero y posteriormente sostuvo una relación con Augusto Bravo, ahora pareja sentimental de Adianez Hernández.

La también actriz fue una víctima más de la infidelidad de Adianez Hernández a Rodrigo Cachero, por lo que recientemente se sinceró a través de sus redes sociales, donde hizo una confesión que impactó a propios y a extraños.

Larisa Mendizábal compartió su sentir en TikTok tras la infidelidad de Augusto Bravo y aseguró que ha tenido episodios psicológicos que la han hecho vivir con mucho dolor, pues no ha sido nada fácil para ella vivir una infidelidad.

En su relato, Mendizábal señaló que la infidelidad de Augusto Bravo la sumió en un abismo de emociones. “Hace unos meses vivo una infidelidad. Y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida”.

“Una tristeza terrible, indescriptible, llorar todo el día. Bueno y la noche, ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado. La cosa es que empezó a pasar el tiempo. Y lejos de sentirme mejor, me di cuenta que cada vez me sentía más mal, con más dolor, con más tristeza y me empecé a desesperar porque pensaba: ‘estoy haciendo lo que se supone que me podría ayudar’”, agregó.

“Una infidelidad es un abuso a la confianza que tú depositas en la otra persona y se refleja como una desconsideración total a nuestros sentimientos. Cuando hay una infidelidad, el dolor es masivo, violento y destructivo. ¿Por qué? Porque es una traición que viene de una persona a quien amamos y que supuestamente nos ama”, recalcó.

Tras llevar a cabo todo lo que se le recomienda a una persona que pasa por lo mismo y no obtener resultados, Larisa Mendizábal señaló que sentirse mejor es parte de un proceso largo. “El poder ir sanando no tiene nada que ver con la voluntad de las personas (…) Saber todo esto por lo menos me hizo entender que es un proceso largo y que no estoy loca por seguir sintiéndome mal”.