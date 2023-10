Rodrigo Cachero vuelve a la soltería y celebra su divorcio de Adianez Hernández

Después de la polémica que se generó por la repentina separación de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, la conductora reveló en un video difundido en redes sociales que le fue infiel al actor con Augusto Bravo, quien era pareja sentimental de Larisa Mendizábal.

Después de eso, Adianez Hernández se dejó ver con Augusto Bravo en público y se especula que también se fueron de vacaciones a Nueva York, donde ambos compartieron imágenes, aunque en ninguna de las postales aparecen juntos.

Adianez y Augusto dieron pistas de lo sucedido en redes sociales, donde la conductora compartió un video desde Times Square y lo acompañó con el texto: “Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das y no hables de lo que no sabes”.

No obstante, llamó la atención la reacción de Augusto Bravo, quien le dejó un comentario con emojis de caritas sonrientes. A su regreso a México, la pareja fue captada en el Aeropuerto de la CDMX, aunque cada uno por su lado.

¿Rodrigo Cachero ya se divorció de Adianez Herández?

Recientemente Rodrigo Cachero se robó las miradas luego de celebrar su separación de la actriz y conductora. A través de su cuenta de Instagram, el actor Paco Pizaña compartió una fotografía que se volvió viral a los pocos minutos, ya que los presentes se encontraban celebrando el divorcio de Cachero.

En las imágenes aparece todo el elenco de la telenovela en la que participa el actor, pero justo al centro de todos los presentes aparece Rodrigo Cachero, quien hizo oficial su divorcio de Adianez Hernández el mes pasado.

Paco Pizaña acompañó la imagen con el texto: “Todos los finales anuncian nuevos comienzos”. Llamó la atención que al fondo de la imagen aparecen globos con la frase “Divorce Party”, mientras algunos señalan a Rodrigo Cachero.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, la publicación de Rodrigo Cachero no pasó desapercibida entre los internautas, quienes reaccionaron con miles de “me gusta” y decenas de comentarios.

“Por favor que haya sido la Divorce Party de Rodrigo Cachero”, “Con esos amigos qué más se puede pedir”, “Rodrigo Cachero se merece todo lo bueno de la vida… eso incluye amigos como ustedes, qué bello!”, “Rodrigo Cachero qué increíble detalle, amigos en las buenas y las malas… Te mereces todos los apapachos y los buenos momentos de la vida que te hagan recuperar la calma, los amigos son eso y ustedes ya son familia”, fueron algunos de los comentarios.