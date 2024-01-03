Larissa Mendizábal afirma que su hijo con Rodrigo Cachero fue víctima colateral de su escándalo de infidelidad

Luego de su ruptura con Augusto Bravo, una de las más sonadas del año pasado a raíz de su infidelidad con Adianez Hernández, esposa de Rodrigo Cachero, quien es el padre de su hijo Santiago, la actriz Larissa Mendizábal admite que fue víctima colateral de los hechos.

Sí, totalmente, Santi, bueno, yo ahorita, ya lo veo mejor, pero al principio sí, la verdad sí, también estaba parecido a mis sentimientos, la sorpresa, el shock y el dolor de perder a una persona que quieres, de un día a otro y sin aviso. Santi, los primeros días me decía ‘lo extraño mucho’, parecido, vivimos los tres, once años

Santiago, hijo de Larissa Mendizábal, aún habla con Augusto Bravo

Te puede interesar: Lidia Ávila hizo catarsis al compartir su testimonio para la fallida serie de OV7

¿Todavía tienen contacto con Augusto Bravo?

Y comparte que pese a todo, Santiago ha mantenido el contacto con Augusto Bravo.

Fíjate que, ellos sí se han escrito, de hecho en estos meses fue cumpleaños de Augusto y Santi le escribió un mensaje larguísimo, luego Augusto le escribió hace uno o dos meses, pero él andaba en friega en la escuela, no ha habido mucha comunicación, pero Santiago lo quiere mucho, es un chavo muy inteligente, obviamente sí pasó por coraje, días, pues por todas estas emociones que se pasa, pero es muy listo

Mientras tanto, Rodrigo Cachero se mantiene muy al pendiente de su hijo.

También te puede interesar: Ana Silvia Garza desmiente la versión de Alejandra Guzmán sobre la muerte de Viridiana Alatriste