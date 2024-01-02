Lidia Ávila hizo catarsis al compartir su testimonio para la fallida serie de OV7

Aunque, hoy está cancelada, Lidia Ávila confiesa que el testimonio que otorgó para la serie del grupo OV7, le sirvió de tremenda catarsis.

Yo tuve una reunión con los escritores, donde conté y reviví muchas cosas, unas dos o tres horas de catarsis, terapia, me libré del pago del psicólogo

Lidia, considera que la cancelación es un hecho, que ninguno de los integrantes del grupo podía evitar.

Te puede interesar: Toño Mauri promueve la donación de órganos a tres años de renacer por dos pulmones recibidos

Son cosas que, ninguno de los OV7 somos responsables, porque no son cosas que estuvieran en nuestras manos, tú sabes, cuestiones legales, de papeleo, contratos, de mil cosas, cuando ‘El Chivo’, nos dio la noticia, sí nos dio tristeza, porque ya se dio un trabajo avanzado, que no es como que ya, se echó al cajón y se cierra, vamos a ver qué pasa en un futuro, incluso, todo iba caminando…

Y, revela que grabó un disco en el que incluyó un tema en memoria de su hermano Mónico.

Grabé 6 canciones y hace poquito, que las tenía ahí en el cajón, llegó esta última canción, que se llama ‘Mariposa Azul’, que vino a cerrar este EP, así le pusimos y que cuando la escuché no paraba de llorar, porque haz de cuenta que se la escribió a mi hermano que falleció el año pasado, entonces, sí dije ‘esta canción yo la tengo que grabar’ simplemente fueron canciones que grabé en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y no sabíamos qué iba a pasar

También te puede interesar: Yuri defiende a Madonna de quienes la critican por hacer gira a sus 65 años

¿Qué planes tiene Lidia Ávila?

Lidia, tiene la idea de dedicarse a la actuación, ahora que la gira de OV7, llegó a su fin.