Ana Silvia Garza desmiente la versión de Alejandra Guzmán sobre la muerte de Viridiana Alatriste

Tal y como lo reveló en exclusiva para Ventaneando, Ana Silvia Garza refrenda que la versión que Alejandra Guzmán tiene respecto a lo que ocurrió en el fatal accidente donde su hermana Viridiana Alatriste perdió la vida, es errónea, pues asegura que Jaime Garza, entonces novio de Viridiana, no la acompañaba y por lo tanto, no la abandonó en el momento de su muerte.

¿Qué dijo Ana Silvia Garza? Ante nuestras cámaras, Ana Silvia Garza señaló que “pero eso; perdón ¿hace cuánto fue? Hay que vivir el presente y con la gente que podemos hablar, ¿no?”.

“Por supuesto que no hagamos fantasmas y cosas… Nos queremos mucho toda la familia, hay un amor incondicional de muchos años, hay que hablarlo y por supuesto que se dará”, recalcó Ana Silvia Garza.

¿Jaime Garza tuvo contacto con Viridiana Alatriste?

Además, Ana Silvia comparte que el amor que su hermano Jaime Garza y Viridiana Alatriste se tenían, era tan profundo que se mantuvieron en comunicación aun después de su muerte. “Es que es eterno el amor, de verdad, el espíritu es eterno, lo único que dejamos es el estuchito”.

¿El espíritu de Viridiana se hizo presente en el teatro?

La actriz y recordó que Viridiana llegó a ser vista en el teatro donde se presentaba la obra en la que ella participó.

“A Alma Muriel se le presentaba el espíritu de Viridiana en la obra, o sea, cuando te vas así tan repentino, no te da tiempo, no eres consciente que ya no estás en tu cuerpo. (Viridiana) Se presentaba al teatro. Toda la gente que está cerca sabe realmente que es una tragedia”, agregó.

Al preguntarle si llegaron a hacer algún ritual o algo para buscar el descanso de Viridiana, Ana Silvia Garza señaló que “todo el tiempo y más ahora que han trascendido tantos amigos”.