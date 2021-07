Ellas son las atletas olímpicas mexicanas más guapas de Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron, vemos excelentes atletas, ¡y también hay taco de ojo! Checa a las mexicanas más guapas.

Luego de cinco años de no tener Juegos Olímpicos debido a la pandemia, ¡por fin comenzaron! Nos emociona mucho el deporte, y también que hay taco de ojo, nuestros atletas paisanos están guapísimos, ¿no nos crees? ¡Checa la galería completa!

Te puede interesar: Ellos son los atletas olímpicos mexicanos más guapos de Tokio 2020.

Las atletas olímpicas mexicanas más guapas de Tokio 2020.

Carolina Mendoza, la clavadista más guapa de Tokio 2020.

Nuestra querida Caro “Sunshine” tenía que estar en esta lista, ¡y es que no solo es sumamente talentosa, también es muy guapa! La mayoría de nosotros la conocemos por participar en Exatlón México, en donde nos demostró de qué estaba hecha, física, mental y como persona, ¡es un gran ser humano! En su participación de estos Juegos Olímpicos le regaló a nuestro país un excelente cuarto lugar, ¡muy buena actuación! Seguramente la seguiremos viendo en las siguientes olimpiadas, ¡a ella y a su espectacular sonrisa, obvio!

Kenia Lechuga, la remera más guapa de México.

Kenia tampoco podía quedar fuera de esta lista, y es que con su carisma, abdomen y talento, ¡era imposible! Al igual que Caro, muchos la conocen por haber participado en la primera y épica temporada de Exatlón México. Tiene 27 años y su deporte es el remo, aunque no tiene medalla olímpica, siempre ha dejado el nombre de nuestro país en alto. En estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, calificó a cuartos de final, y aunque se le pasó la oportunidad de una medalla, peleará por bajar su ranking mundial.

Haramara Gaitán, la atleta de Badmintón más bella de Tokio 2020.

Si lo tuyo es el deporte, seguro conoces a Haramara, tiene 25 años, es de Guadalajara y practica Badmintón. No solo lo practica, es parte de la Delegacion Mexicana en estos Juegos Olímpicos. Es seleccionada desde los 12 años, hasta ahora no tiene una medalla olímpica, pero cuenta con varias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta vez, lamentablemente regresará a casa sin medallas, después de haber sufrido su segunda derrota consecutiva en la Fase de Grupos de bádminton femenil. ¡De igual forma cómo no estar orgullosos de estas atletas que dan la cara por todo el país con su talento!

La lista sigue, checa todas las fotos, ¿quién es tu favorita? Hay talento y belleza en nuestro país.

Te puede interesar: El poderoso mensaje desde Tokio de Simone Biles sobre su salud mental.