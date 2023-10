Estas son las cosas que no debes hacer si tienes chinches en tu casa.

Luego del comunicado de que existe una plaga de chinches en varias instituciones educativas del país y el avistamiento de su presencia en algunas líneas del metro de Ciudad de México, estos pequeños insectos ya protagonizan y hacen mucho ruido en las redes sociales. No obstante, la situación nos lleva a pensar en lo que podemos hacer y no hacer para evitar su llegada o eliminarlas en caso de necesitarlo.

Pero gracias a su diminuto tamaño y su tendencia a ocultarse en los colchones y los muebles, las chinches pueden ser un gran problema dentro del hogar. Por si no fuera suficiente, estos insectos se alimentan de nuestra sangre y hasta de la de nuestras mascotas, provocando así reacciones alérgicas y ronchas en color rojo de intensa picazón.

Puede que no tengas una plaga de chinches en tu casa, pero si sales a la calle para trabajar o realizar alguna actividad rutinaria, como quiera terminas expuesto a estos insectos. Ante esto, es importante saber lo que no debes hacer para no fomentar más su propagación.

¿Qué no debes hacer si tienes chinches en tu casa según expertos?

De acuerdo con otros medios de comunicación que retoman los consejos de expertos en exterminación de plagas de insectos, lo que no debes hacer si tienes chinches en tu casa es lo siguiente:



No mover nada: En caso de que tengas chinches en tu casa, lo mejor es no mover ningún mueble, sillón o cama para evitar que los animales se propaguen por todo el lugar.

De igual forma, si tienes chinches en tu casa, los expertos recomiendan no recurrir a los insecticidas no profesionales, ya que dificultan el control y su eliminación. Aparte, su utilización pone en riesgo la salud de los habitantes de la casa.

Si tienes chinches en tu casa y logran infestar muebles, camas y cabeceras, es muy normal querer tirarlos. No obstante, los objetos pueden ser rescatados de la plaga por medio de una cámara de congelación .

Contrario a lo que muchos creen, las altas temperaturas pueden generar condiciones favorables para la reproducción de las chinches en tu casa. En consecuencia, es importante que el procedimiento se lleve a cabo de manera adecuada.

