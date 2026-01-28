¿Resequedad? El ácido hialurónico en tu cara es el mejor aliado durante el frío

El invierno entró con fuerza en Estados Unidos, trayendo consigo no solo temperaturas bajo cero, sino un ambiente gélido y carente de humedad que pone en peligro al órgano más grande del cuerpo: la piel. En estados donde la calefacción central es indispensable, el rostro sufre una pérdida transepidérmica de agua acelerada, lo que resulta en esa molesta sensación de "piel acartonada" o tirante. Te explicamos qué es ácido hialurónico y por qué utilizarlo.

¿Por qué utilizar ácido hialurónico en la cara?

Para combatir este fenómeno, la ciencia dermatológica señala a un protagonista indiscutible: el ácido hialurónico . Este humectante, presente de forma natural en nuestras articulaciones y ojos, actúa como una esponja capaz de retener hasta mil veces su peso en agua. Sin embargo, con el paso del tiempo y las agresiones climáticas, sus niveles disminuyen, haciendo necesaria una reposición externa estratégica.

¿Dónde comprar el ácido hialurónico?

El Neutrogena Hydro Boost es la solución para pieles mixtas y grasas.

Existe un mito persistente entre la comunidad latina: que la piel grasa no necesita hidratación. La realidad es que el exceso de sebo puede coexistir con una deshidratación profunda. Aquí es donde el Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Water Gel se posiciona como un indispensable de la rutina diaria.



Este gel ultra ligero se absorbe al instante sin dejar residuos oleosos, lo cual es ideal para quienes buscan una piel fresca y luminosa sin la pesadez de las cremas tradicionales. Según datos clínicos, este producto ofrece hasta 4 veces más hidratación y ayuda a revivir el cutis opaco desde la primera aplicación. Su fórmula fortalece la barrera cutánea durante 24 horas, permitiendo que el rostro luzca "despierto" y flexible incluso bajo el viento cortante de ciudades como Nueva York o Chicago.

Lugares para adquirir el producto: directamente desde la web de Neutrogena , CVS, Walgreens, Amazon, Target, Ulta, Walmart y Rite Aid.

¿Por qué la limpieza es tan importante para eliminar la resequedad?

Una hidratación efectiva comienza con una limpieza que no sea agresiva. El uso de jabones fuertes durante el frío puede alterar la barrera lipídica, dejando la piel expuesta. Para evitarlo, el Hydro Boost Hydrating Gel Cleanser se presenta como el complemento perfecto.



A diferencia de otros limpiadores, este gel utiliza la tecnología BarrierCare® junto con glicerina y ácido hialurónico. Al contacto con el agua, se transforma en una espuma suave que elimina maquillaje, grasa y suciedad, pero con una diferencia fundamental: ayuda a retener el agua en la superficie en lugar de barrerla. Es una fórmula hipoalergénica, libre de parabenos y alcohol, diseñada específicamente para no alterar el equilibrio natural del rostro.

¿Cómo aplicar el ácido hialurónico?

Para maximizar los beneficios de cualquier producto con ácido hialurónico, existe una regla de oro que los dermatólogos subrayan este año: debe aplicarse sobre la piel ligeramente húmeda.



