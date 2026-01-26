Al estilo de BTS: La técnica surcoreana tendencia que debes llevar en tus uñas

El dinamismo de la belleza surcoreana, conocida como K-Beauty, no deja de sorprender a la industria. La tendencia de uñas de terciopelo y el efecto aura en 2025, el 2026 inicia marcado por el ascenso de una tendencia geométrica y fascinante: las uñas con código de barras (barcode nails) . Este diseño, que ya inunda los feeds de redes sociales desde Seúl, ya comenzó su expansión a los salones de belleza de Estados Unidos tras la llegada de BTS al país.

Lo que hace única a esta técnica es su capacidad de jugar con la óptica. A diferencia del estilo cat-eye tradicional, que utiliza una línea vertical, el diseño de código de barras apuesta por una o varias franjas horizontales ultra delgadas que imitan la luz de un escáner LED.



¿En qué consiste la tendencia surcoreana y que se relaciona con BTS?

La clave de este look reside en el uso estratégico de esmaltes magnéticos. Expertas en el área, como la manicurista neoyorquina Yoshiko Yamaguchi, señalan que el atractivo principal es el movimiento. Al doblar los dedos o cambiar el ángulo de la luz, la línea metálica parece desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el lecho ungueal, creando una ilusión de profundidad dimensional que se siente moderna y atrevida.

En el mercado estadounidense, la tendencia tomó un giro hacia lo sofisticado. Mientras que en Corea del Sur se suelen añadir elementos maximalistas como diamantes de imitación y calcomanías, en ciudades como Phoenix y Nueva York impera el estilo minimalista. Una sola línea plateada o dorada sobre una base neutra es la opción predilecta para quienes buscan un acabado "limpio" pero con un toque tecnológico.

¿Cómo lograr el efecto "barcode" para las uñas al estilo BTS?

Lograr esta manicura requiere precisión técnica y el uso de herramientas específicas. Para quienes prefieren la durabilidad del salón, marcas como Kokoist y DND ofrecen geles magnéticos con una alta concentración de partículas metálicas. Para las entusiastas del DIY (hazlo tú mismo) que evitan el gel, firmas como Mooncat han lanzado opciones místicas de secado al aire.

Así es el proceso paso a paso

Aplicación base: Se coloca una capa generosa de esmalte magnético.

Uso del imán: Aquí reside el secreto. Se debe sostener un imán rectangular de forma horizontal sobre la uña durante unos 30 segundos, utilizando el borde fino hacia arriba.

Fijación: Si se utiliza gel, es vital curar la uña inmediatamente bajo la lámpara LED para "congelar" las partículas en esa línea fina antes de que se dispersen.

Personalización: Se pueden añadir múltiples rayas para un efecto más complejo o sellar con un top coat de alto brillo para un acabado profesional.

Para Chloe Jeong, manicurista basada en Arizona, el interés por las uñas código de barras crecerá exponencialmente durante la primavera y el verano de 2026 por la visita a Estados Unidos del grupo BTS, quienes harán una extensa gira.