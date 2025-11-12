Conoce todos los detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “Me voy a casar en mayo por la iglesia”

Durante uno de los conciertos de su gira “Libre Corazón Tour”, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores en San Antonio, Texas, al confesar que el próximo año celebrará su boda religiosa con Christian Nodal, con quien contrajo matrimonio civil a mediados de 2024.

La unión religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La cantante mexicana, de 22 años, compartió con entusiasmo que la ceremonia eclesiástica se llevará a cabo en mayo de 2026 e incluso invitó a su público: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, expresó entre aplausos y gritos de alegría. En tono de humor, respondió a un fan que preguntó si podía ser el padrino de bodas: “A ver si te deja mi marido más bien”.

Un amor que nació en medio de la polémica

La relación entre Nodal y Aguilar comenzó en mayo de 2024, poco después de que el intérprete de “De los besos que te di” terminara su relación con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija Inti, nacida en julio de 2023. Tras el rompimiento, Nodal confesó que se enamoró rápidamente de la hija de Pepe Aguilar, consolidando un romance que avanzó rápidamente.

Dos meses después, la pareja formalizó su unión con una boda civil en Morelos, México. En entrevista con Adela Micha, Nodal, de 26 años, declaró: “Ella es mi amor verdadero, el amor de mi vida; con ella me quiero morir (…) organicé una boda espiritual porque no se podía la legal”.

Superando críticas y ataques en redes sociales

Desde el inicio de su relación, Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas en redes sociales, especialmente tras la ruptura de Nodal con Cazzu. Sin embargo, la pareja ha demostrado mantenerse firme y unida.

Antes de iniciar su gira, se difundió un video en el que se observa a Ángela bajando de un avión privado junto a Nodal. Entre caricias y abrazos, el momento más significativo fue cuando el cantante le dio su bendición, gesto interpretado como una muestra de apoyo y amor incondicional.

Al día siguiente, Ángela agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido: “Entiendes que no se trata de cuántos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan”, expresó la joven artista.