Menos glamour y más cuidado: la clave del cabello real de Eiza González

En el mundo del espectáculo, donde las extensiones y los peinados ultra lacios suelen ser la norma, Eiza González dio una clase de belleza natural. La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores al revelar que su verdadera cabellera no es la que solemos ver en las alfombras rojas de Gucci o Prada.

A sus 35 años, la estrella de “Baby Driver” y “Ambulance” ha compartido el secreto detrás de su textura capilar: su melena es naturalmente rizada, un atributo que ha mantenido oculto bajo constantes tratamientos de estilizado, pero que ahora abraza como parte de su identidad.

¿Por qué Eiza González tiene su cabello rizado?

A través de una serie de fotografías comparativas en sus redes sociales, Eiza dejó claro que su cabellera china no es producto de una tenaza, sino una herencia genética directa de su madre, la reconocida ex modelo y empresaria Glenda Reyna.

Reyna, originaria de Sonora y figura clave en el modelaje de México y Estados Unidos, no solo le heredó a Eiza su sofisticado gusto por la moda y su disciplina profesional, sino también esa estructura capilar definida y con volumen que hoy causa sensación.

¿Por qué Eiza González oculta su cabello natural?

Aunque estamos acostumbrados a verla con estilos lacios o con ondas sutiles en las puntas, la actriz ha demostrado que cuando decide liberar sus rizos, estos poseen una definición y salud envidiables.

Estos son los cuidados que implementa Eiza en su cabello

El mensaje de Eiza es poderoso: el cuidado del cabello empieza por aceptar su naturaleza. La actriz ha dejado entrever que la clave de su salud capilar reside en una hidratación profunda y en reducir el uso de calor extremo, permitiendo que la fibra respire y recupere su forma original heredada de los desiertos de Sonora.

Lo primero que debes saber es que el cabello rizado es sumamente delicado. Aléjate del calor, planchas, secadoras, rizadoras. Hacerte corte de cabello adecuado. Hidrata tu cabello con mucha agua. Duerme con un gorro de satén o ponle a tu almohada una funda de satén.

¿Quién es el novio de Eiza González?

Junto a su actual pareja, el tenista Gregor Dimitrov, Eiza González se ha consolidado como un referente de estilo contemporáneo. Sin embargo, este gesto de mostrarse "al natural" la posiciona en un lugar diferente frente a su audiencia. No solo es la actriz que conquista Hollywood, sino la mujer que reconoce en su madre, Glenda, la fuente de su fuerza y su estética.